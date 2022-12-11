В ЕАО спасатели достали женщину из горящего дома

Квартира успела полностью выгореть
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Жительница села в Смидовичском районе ЕАО добавила себе баллов в карму, так как внесла огромный вклад в спасение человеческой жизни. Именно ее звонок в пожарно-спасательную службу по поводу соседнего горящего дома позволил спасателям вовремя прибыть на место происшествия.
Расчет из шести человек и двух единиц техники по прибытии обнаружил горящую квартиру в одноэтажном двухквартирном доме. Пожар был оперативно устранен, не успев распространиться на соседнюю квартиру. Во время возгорания внутри находилась женщина, которая была незамедлительно вызволена наружу и доставлена в руки сотрудников скорой помощи.
Пожар не пощадил квартиру, которая оказалась полностью выжженной. Сама пострадавшая уже получает помощь в областной больнице. Причины возгорания пока не установлены.
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