Хабаровск станет городом-побратимом Воронежа Фото: Администрация Хабаровска

8 декабря состоялось заседание Воронежской гордумы, во время которого депутаты согласовали установление побратимских отношений с Хабаровском.

- Большое количество наших переселенцев с 1971 по 1975 год принимало участие при освоении территорий, где сейчас расположен Хабаровск и его окрестности. Одни остались жить на новых землях, другие вернулись. Об участии Воронежа в становлении Хабаровска свидетельствуют три хабаровских микрорайона под названием «Воронеж», улица Воронежская и шоссе Воронежское, - сказал Александр Сысоев, депутат Воронежского парламента.

Чиновник два месяца назад побывал в Хабаровске, встретился с представителями Общественной палаты, мэром Сергеем Кравчуком и депутатами. Вскоре делегация из Воронежа снова посетит Хабаровск. На этот раз главы городов подпишут соглашение о сотрудничестве.

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