Искалечил ребенка и разбил четыре машины: водитель иномарки устроил месиво из авто в Хабаровске

Семилетний ребенок пострадал в аварии с пятью машинами в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Массовая авария произошла 10 декабря в Хабаровске около 16:40. 39-летний водитель «Тойоты Вэнгард» выезжал на Павла Морозова в районе дома №58 в сторону Богачева. Мужчина двинулся на главную, не убедившись в отсутствии помехи, из-за чего произошла авария. В результате неудачного маневра в «Тойоту» въехали четыре авто.

- В одной из машин, «Ниссан Мурано», находился семилетний ребенок. Мальчик получил ушиб и ожог лица первой степени. Первоклассник ехал в детском кресле, благодаря чему удалось избежать более тяжелых последствий. Ребенка доставили в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водитель иномарки устроил месиво из авто в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Сотрудники автоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД и быть бдительными на дорогах. Нужно помнить, что от этого зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

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