Объедала малышей: шеф-повар детсада экономила на питании детей в Хабаровске

Шеф-повар хабаровского детского сада предстанет перед судом за кражу продуктов Фото: Евгения ГУСЕВА

52-летняя женщина, которая работала шеф-поваром в одном из детсадов, отправится под суд за кражу продуктов.

Хабаровчанка была ответственна за приготовление блюд для малышей. По версии следствия, она оставляла часть продуктов себе, не учитывая нормы размера порций на ребенка. Схема работала всего два месяца - с июля по август 2021 года. За это время женщина успела наворовать на 16 тысяч рублей. На женщину завели уголовное дело по статье «Кража».

- В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Хабаровска. Обвиняемой грозит штраф, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет.

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