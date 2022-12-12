Три раза ударила ножом: женщина напала на сожителя и пыталась обвинить его в случившемся

Женщина нанесла сожителю три удара ножом в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Охотска не смогла сдержать ярость во время ссоры с сожителем. Схватившись за нож, она трижды ударила им мужчину, а после попыталась свалить вину на потерпевшего.
История произошла в октябре 2021 года. Женщина поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она взяла нож и три раза ударила им мужчину. Одно из ранений оказалось очень тяжелым.
- Подозреваемая причинила тяжкий вред здоровью мужчины. Также она рассказала полицейским, что сожитель угрожал ей убийством, что побудило женщину взяться за нож. Но ее показания оказались ложными, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На женщину завели уголовное дело и передали материалы следствия в суд. Ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года.
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