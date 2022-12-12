Михаил Дегтярев возложил цветы к могиле Владимира Жириновского Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

11 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в акции возложения цветов к могиле Владимира Вольфовича Жириновского, основателя ЛДПР. Мероприятие прошло на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен политик.

- 13 декабря отметим 33-летие со дня основания партии, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, что глава региона вступил в ряды ЛДПР в декабре 2005 года, был помощником политика. Для него Владимир Жириновский стал настоящим соратником и учителем. Губернатор Хабаровского края даже выпустил две книги о политике - «Пророк в своем Отечестве» в 2015 и «Пророк 2.0» в 2021.

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