Больше 30 точек продаж пиротехники откроются в Хабаровском крае перед Новым годом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На учете в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сейчас состоит больше 30 мест продаж пиротехники. К Новому году количество таких магазинов увеличивается. Перед открытием каждую точку инспектируют сотрудники Госпожнадзора. Уже проверено около 80% павильонов и торговых мест.

- В местах продажи пиротехники должны проверять качество продукции и ее сроки годности. Нужно правильно хранить товары, которые могут стать причиной пожара. Продавцы должны инструктировать клиентов о правилах обращения с изделиями, - сказал Алексей Яковлев, представитель регионального ГУ МЧС России.

Сейчас спрос на пиротехнику невысокий. Чем ближе 31 декабря, тем больше становится желающих купить салюты и фейерверки. Но приобрести товары, содержащие порох, могут только те, кому исполнилось 16 лет. Подросткам разрешено продавать только хлопушки с поворотным механизмом.

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