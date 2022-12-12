Больше 20 тысяч рублей получают родители детей 8-17 лет в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Максимальный размер ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет в Хабаровском крае равняется прожиточному минимуму - 20 445 рублей. На сегодня такую сумму получают родители на 30 897 детей.

- Размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Если при назначении минимального пособия доход на человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом сумма все равно ниже, тогда выплачивают 100%, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Пенсионный фонд или в электронном виде через «Госуслуги». Никакие дополнительные документы собирать не нужно. На рассмотрение обращений дается 10 дней. Напомним, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки.

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