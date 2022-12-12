Комсомольчанин обокрал железную дорогу на 400 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудник ж/д предприятия обратился в полицию. Он сообщил о том, что неизвестный проник на территорию базы запаса станции и украл детали тепловоза и вагонов. На месте преступления была найдена порванная печатка, которую потерял вор, и инструменты для демонтажа межвагонных соединений.

- Во время следствия выяснилось, что 38-летний мужчина ночью проник на территорию предприятия, ножовкой и кусачками срезал медные детали с состава, сложил их в мешки и ушел, оставив сломанные инструменты и рваные перчатки, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Сумма ущерба составил 400 тысяч рублей. Украденные детали мужчина сдал на металлолом. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы передали в суд для рассмотрения. Если вину обвиняемого признают, его могут лишить свободы на срок до шести лет.

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