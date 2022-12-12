Набережную имени Андрея Корфа благоустроили в поселке Корфовский Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
В поселке Корфовский открыли сквер ветеранов, который стал частью набережной имени генерал-губернатора Приамурского края Андрея Николаевича Корфа. Новую зону отдыха посетили зампред правительства Дарий Тюрин, министр ЖКХ региона Анжелика Миронова, представители администрации Хабаровского района.
- Большую территорию разбили на зоны. Каждый год присоединяли новую функциональную часть: зона «Барон Корф», «Арсеньевский спуск», зоны для рыбалки, отдыха с подвесными скамьями-качелями, беседками, пешеходная зона по периметру озера. Теперь набережная стала имиджевой точкой притяжения, - сказал Дарий Тюрин.
Набережную благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» у жителей поселка появилось удобное и красивое место отдыха.
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