Нововведения в законодательстве, связанные с освещением СВО, обсудили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

8 декабря прошло заседание общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Участники обсудили нововведения в законодательстве, которые коснулись темы освещения военной спецоперации и особенностей информационной работы. Руководители СМИ получили разъяснения касательно нововведений.

- Изменения в законе предписывают органам власти и отраслевым учреждениям создать официальные сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассниках», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На заседании также подвели итоги работы общественного совета за этот год, рассмотрели предложения в проект плана основных мероприятий на 2023 год.

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