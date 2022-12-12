Нововведения в законодательстве, связанные с освещением СВО, обсудили в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
8 декабря прошло заседание общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Участники обсудили нововведения в законодательстве, которые коснулись темы освещения военной спецоперации и особенностей информационной работы. Руководители СМИ получили разъяснения касательно нововведений.
- Изменения в законе предписывают органам власти и отраслевым учреждениям создать официальные сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассниках», - рассказали в правительстве Хабаровского края.
На заседании также подвели итоги работы общественного совета за этот год, рассмотрели предложения в проект плана основных мероприятий на 2023 год.
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