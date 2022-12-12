Автосделки под защитой: аккредитивы «Сбербанка» гарантируют безопасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

По статистике аналитического агентства «Автостат», на каждую тысячу дальневосточников приходятся 50 желающих купить автомобиль. Из них только трое выбирают новые авто. Остальные покупают с рук через популярные сайты объявлений. Суммы значительные, и каждому участнику сделки хочется обеспечить себе защиту. «Сбербанк» предлагает автовладельцам решение, гарантирующее надежность сделки - аккредитивы. Как работает это, давайте разбираться на конкретном примере.

Дмитрий Павлов нашел автомобиль в Хабаровске за 1,6 миллиона рублей. Сумма чуть выше среднего, но казалось, что это «кот в мешке», и Дмитрий засомневался. Ехать с такой суммой наличных в ГИБДД? Переводить деньги незнакомому человеку до постановки автомобиля на учет? Только на Drom.ru в правовом форуме - более двух миллионов сообщений и десятки кейсов, как продавец или покупатель оказались недобросовестными.

- Никакие мои слова, фотографии и другие аргументы не казались Дмитрию убедительными, - вспоминает Елена Прохорова, продавец автомобиля. - Если я не могу стать гарантом безопасности для покупателя, пусть надежность гарантирует «Сбер». Предложила провести сделку через аккредитив. Я работаю в компании, которая закупает тяжелую технику, и мы часто используем этот сервис, чтобы провести сделку без потерь.

Аккредитив - это способ взаиморасчетов, который защищает интересы всех сторон договора одновременно.

- Покупатель перечисляет деньги на специальный счет, и они недоступны ни для продавца, ни для покупателя, ни для взыскания со стороны государственных органов, пока не будут выполнены все условия сделки и представлены соответствующие документы, - объясняет Роман Балашов, директор управления торгового финансирования и документарных операций дальневосточного «Сбербанка». - До тех пор продавец не получит деньги, а покупатель не будет полноправным владельцем автомобиля.

При открытии аккредитива важно определить, какой документ может подтвердить честность продавца и гарантировать вам, как покупателю, качество товара. В случае с автомобилем - это постановка на учет в ГИБДД или иные согласованные сторонами документы.

Дмитрий и Елена открыли аккредитив в отделении «Сбера» рядом с ГИБДД. Можно было сделать это и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», но решили лично пообщаться с сотрудниками банка, получить экземпляры документов на бумаге с печатями и подписями. Договорились, что документом-основанием для перечисления денег на счет продавца будет принятое заявление на перерегистрацию автомобиля.

Как только в ГИБДД все формальности были улажены, и документы представлены в банк, на счет Елены зачислились деньги. Безопаснее решения для значимых сделок не придумаешь.

Если трата для вашего бюджета значимая - ее нужно защитить. Цена защиты в сделке Елены и Дмитрия составила 500 рублей. За гарантию безопасности банк возьмет 0,2% от суммы сделки, но не более 10 тысяч рублей. Банк гарантирует всестороннюю проверку всех документов, заявленных в сделке. Процедура занимает один рабочий день.

Для открытия аккредитива не важно, что именно и по какой цене вы покупаете. Если есть временной разрыв между передачей денег и оформлением прав владельца, сделку рекомендуют защитить от рисков.