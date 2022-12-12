Плати по QR от «Сбера»: карты и наличка больше не нужны

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«Сбер» продолжает развивать инновационные, удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. Большая часть POS-терминалов «Сбера» в Сахалинской области уже оснащена технологией SberPay QR, а в следующем году цифра станет абсолютной. Это значит, что еще больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных. Разбираемся, как работает эта опция.

Платите телефоном

Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении банка. Привыкли платить телефоном? Забыли карту? Не взяли наличные? Достаточно навести камеру смартфона на экран терминала с QR-кодом и подтвердить покупку в приложении банка.

Если вы не клиент «Сбера»

Оплачивать покупки по QR-коду можно с карт «Тинькофф», «Альфа-Банк», «Совкомбанк». Не важно, дебетовая карта или кредитная. Сервис работает независимо от того, какая операционная система на вашем телефоне, есть в нем NFС или нет.

Если в торговой точке нет бесконтактных терминалов

SberPay QR будет работать, даже если в магазине нет терминалов бесконтактной оплаты. Многие предприниматели распечатывают QR-код в собственном дизайне и принимают оплату через него. SberPay QR генерирует уникальный код для каждого бизнеса и гарантирует, что оплата будет такой же безопасной, как и по терминалу.

Выгоды для покупателей

Функция дает возможность оплачивать любой товар или услугу по безналичному расчету. Соответственно, на все потраченные средства начисляются бонусы от «Сбербанка». Это позволяет накопить больше баллов и потратить их на собственные нужды. Кроме того, до 31 декабря 2022 года при оплате по QR-коду есть шанс выиграть до пяти миллионов бонусов «СберСпасибо». Для этого достаточно совершить покупку на сумму от 1000 рублей. Чем чаще платите, тем выше шансы на приз.

Преимущества для предпринимателей

Для бизнеса при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг снижается на 20%. А для новых корпоративных клиентов «Сбера» и вовсе на первые два месяца действует комиссия всего в 1%. Такое предложение актуально до 28 февраля 2023 года включительно. И если принимать оплату по SberPay QR, комиссия будет еще ниже - 0,8%. Кроме того, SberPay QR - это дополнительная возможность для предпринимателей обеспечить прием безналичных платежей и сократить затраты на оборудование, поскольку не требуется установка специальных аппаратов. POS-терминал предлагает принять оплату как по QR, так и по карте.

Оплата SberPay на интернет-сайтах и в приложениях

С платежной системой «Сбера» удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги и в интернете. Достаточно перейти по кнопке SberPay. Например, клиенты «Сбера» могут оплатить штрафы, госпошлины и налоги на портале «Госуслуги». Опция SberPay есть и на сайте, и в мобильном приложении. Причем до конца 2022 года «Сбер» не будет брать комиссию за такие платежи на ресурсах «Госуслуг».

Около 75% терминальной сети «Сбера» в торговых точках островного региона уже оснащены технологией SberPay QR. А статистика использования опции SberPay на местных интернет-ресурсах составляет 30% от всех расчетов через сайты, и эта цифра выше, чем в среднем по стране. Несомненно, для розничной торговли такое безналичное решение является преимуществом. Это безопасно, удобно и экономит время.