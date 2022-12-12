Финал Кубка мэра по боксу прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел финал Кубка мэра по боксу, в котором приняли участие 165 спортсменов со всего ДФО. Соревнования состоялись в спорткомплексе «Арсеналец». 15-летний Тахиржон Кадиров победил соперника из Приморья, а по итогам всего турнира его признали лучшим боксером.

В общекомандном зачете победила сборная Хабаровского края. Они завоевали 10 золотых медалей, шесть из которых достались спортсменам из Хабаровска. Также у команды три серебряные и семь бронзовых медалей.

В январе ребятам придется бороться за первенство Дальнего Востока. Чемпионат региона также состоится в Хабаровске.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.