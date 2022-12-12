Финал Кубка мэра по боксу прошел в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел финал Кубка мэра по боксу, в котором приняли участие 165 спортсменов со всего ДФО. Соревнования состоялись в спорткомплексе «Арсеналец». 15-летний Тахиржон Кадиров победил соперника из Приморья, а по итогам всего турнира его признали лучшим боксером.
В общекомандном зачете победила сборная Хабаровского края. Они завоевали 10 золотых медалей, шесть из которых достались спортсменам из Хабаровска. Также у команды три серебряные и семь бронзовых медалей.
В январе ребятам придется бороться за первенство Дальнего Востока. Чемпионат региона также состоится в Хабаровске.
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