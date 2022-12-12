«Город преобразился»: уроженка Комсомольска-на-Амуре Мария Кравченко снялась в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям» на ТНТ

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Уже сегодня на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала «Ресторан по понятиям» - продолжение комедийного хита от продюсеров Гевонда и Сарика Андреасянов. В новом сезоне актерский состав пополнила уроженка Комсомольска-на-Амуре Мария Кравченко. Она сыграла управляющую веганским рестораном Владлену.

Мария Кравченко известна зрителям по шоу Comedy Woman, сериалам «Бедный олигарх» и «Полярный-2». Также она снималась в фильмах «Женщины против мужчин». Актриса и юмористка родилась 13 января 1985 года в городе Комсомольске-на-Амуре.

Мария Кравченко: «Да, я действительно родилась в Комсомольске-на-Амуре. К сожалению, в своем городе бываю нечасто, в последний раз приезжала в прошлом году - вела 80-летие завода «Амурсталь». Все, что можно было посетить за сутки - а я прилетела специально за сутки - я посетила. У меня там осталась моя хорошая подруга, которая провезла меня по всему городу. Он очень сильно изменился, что не может не радовать. Потому как до этого момента я была там 11 лет назад. Город преобразился, построилось очень много нового жилья. Это для меня всегда благоприятный знак того, что так или иначе город развивается».

В новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям» Шустрый, Кощей, Килька и Кувалда освоились в роли рестораторов: они мирно ведут бизнес и не знают бед. Однако вся четверка сходится во мнении, что в управлении заведением общепита не хватает былой романтики, которая близка каждому из них. Дух авантюризма просыпается в героях, когда напротив ресторана «По понятиям» открывается веганское кафе, которое начинает мгновенно переманивать клиентов. Сначала новоиспеченные рестораторы воспринимают это как вызов и собираются честно выиграть конкуренцию, но в итоге им приходится бороться с соблазном разобраться с коллегой (героиней Марии Кравченко) по понятиям.

«Ресторан по понятиям», второй сезон - уже сегодня на ТНТ.