Лесные пожарные Хабаровского края отработали навыки десантирования без парашютов Фото: Правительство Хабаровского края

Занятия по беспарашютному десантированию проходили в учебном пункте КГСАУ «ДВ авиабаза». В течение недели 13 парашютистов изучали теорию высадки из вертолета, а затем перешли к практике.

- Все, кто прошел занятия, получат допуск на десантирование и тушение лесных пожаров. Такие тренировки проходят каждый год. Это последний этап в обучении десантников перед каждым пожароопасным сезоном, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По поручению главы региона Михаила Дегтярева, со следующего года в северных районах края предстоит создать дополнительные резервы авиатоплива, чтобы решить проблему тушения пожаров на отдаленных территориях.

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