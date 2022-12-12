Заболеваемость ОРВИ в Хабаровске превысила эпидпорог на 35,9% Фото: Администрация Хабаровска

С 28 ноября по 4 декабря в Хабаровске зарегистрировано 5 713 случаев заражения ОРВИ, на 32% больше, чем за прошлую неделю. 42 жителя краевой столицы заболели гриппом - 32 взрослых и 10 детей младше 14 лет.

- Вакцинация населения Хабаровска от гриппа составляет 98,3%, - сказала Ольга Мильчакова, заммэра города по соцвопросам.

59 классов в школах и 29 групп в детсадах закрыли на карантин за прошлую неделю. По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, задача городских властей - не допустить распространения ОРВИ и избежать закрытия еще большего числа классов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.