Воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В рамках осеннего призыва на военную службу в Хабаровск прибыл воинский эшелон новобранцев. Всего на поезде приехали больше 450 призывников. Они будут проходить воинскую службу в частях Восточного военного округа (ВВО).

- Все, кто направлен в Вооруженные силы для прохождения службы, уже на сборных пунктах были обеспечены вещами, питанием, и банковскими и сим-картами. С новобранцами в течение месяца будет проводиться курс общевоинской подготовки, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Для прохождения военной службы в ВВО всего было призвано свыше 6 700 граждан. В войска уже отправлено больше 5,2 тысячи человек.

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