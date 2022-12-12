Три новых дома сдадут в Хабаровске в начале 2023 года
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал стройплощадки города. В первом квартале 2023 года ожидается сдача двух домов в микрорайоне «Березки», которые возводит Фонд жилищного строительства.
- Городские застройщики предлагают хабаровчанам качественное и комфортное жилье. В микрорайоне «Ореховая сопка» еще до появления новостроек обустраивают необходимую инфраструктуру. В следующем году здесь будет сдана в эксплуатацию дорога по Героев Пассаров от Совхозной до Трехгорной. Это инициатива губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, - сказал Сергей Кравчук.
Также мэр проверил стройплощадку на улице 2-я Портовая в Краснофлотском районе. Совсем скоро здесь сдадут еще один дом в ЖК «Изумрудный город».
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