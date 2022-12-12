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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:54

Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей из семей мобилизованных хабаровчан

Сотрудники соцсферы в новогодних костюмах устроят праздник для ребят
Александра ЯВИЩЕНКО
Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей из семей мобилизованных хабаровчан

Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей из семей мобилизованных хабаровчан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске сформированы 24 бригады, задача которых - устроить праздник для детей из семей мобилизованных жителей. Новогоднее представление увидят больше 700 ребят, 468 из которых будут встречать сказочных персонажей дома.

- В преддверии Нового года нужен заряд положительных эмоций. Важно создать теплую и душевную атмосферу. Прошу особое внимание уделить семьям мобилизованных. Мы всех должны поздравить с Новым годом, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Всего дети получат 264 пригласительных билета на мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Городские организации также направляют предложения в мэрию Хабаровска по выдаче юным зрителям бесплатных билетов.

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