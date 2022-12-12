Не разрешил купить алкоголь: женщина едва не заколола любимого и обвинила его в угрозе убийством в Хабаровском крае

Женщина настаивала на покупке алкоголя на детское пособие, мужчина был категорически против
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Женщина из Охотска получила детское пособие и страсть как захотела выпить. Деньги на ребенка она намеревалась выбросить на алкоголь. Этому воспротивился ее возлюбленный, за что получил колото-резаные раны.
Все произошло в октябре 2021 года. Женщина настаивала на покупке алкоголя на детское пособие, мужчина был категорически против. Ссора была сильной, первой сорвалась горе-мать. Женщина напала на любимого и не менее трех раз ударила его ножом.
Раненого увезли в больницу, нападавшую задержали. Во время дачи показаний женщина заявила: «Он угрожал меня убить, я защищалась». Но этому подтверждения не нашлось, поэтому к статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» прибавилось обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным источника «КП» - Хабаровск», сейчас пара воссоединилась. Возлюбленные помирились и снова живут под одной крышей.
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