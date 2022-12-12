«Россельхозбанк» снизил ставки по потребительским кредитам до 3,9% годовых

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«Россельхозбанк» снизил ставки по потребительским кредитам - минимальная составит 3,9% годовых. Клиентам по данной ставке будут доступны все основные программы без обеспечения: кредит на любые цели, кредит на рефинансирование и пенсионные программы.

- «Россельхозбанк» делает потребительское кредитование еще доступнее: мы не просто снижаем ставку, но и делаем это сразу по нескольким программам. Уверена, что данное предложение будет актуально для широкого круга потребителей и поможет им более эффективно распределить свои финансовые потоки, реализовав намеченные большие проекты, - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Кредит на любые цели без залога и поручительства доступен клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно. Максимальный срок - до пяти лет включительно. Сумма - от 30 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Пенсионные кредиты доступны клиентам в возрасте до 75 лет включительно на момент возврата средств. Максимальный срок - до пяти лет включительно. Сумма - от 30 тысяч рублей до трех миллионов рублей.

Потребительский кредит на рефинансирование является удобным инструментом по объединению нескольких кредитных обязательств в одно на комфортных условиях. В «Россельхозбанке» это доступно клиентам в возрасте от 23 до 75 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальная сумма кредита - три миллиона рублей, срок - до 5пятилет.

Минимальная ставка по всем этим продуктам в РСХБ составляет от 3,9%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8 800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.