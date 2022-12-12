Снег и скользкие дороги ожидают жителей Хабаровска 13 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

13 декабря в Хабаровск придет очередной циклон. На этот раз он обрушится на город обильными осадками. Во вторник ожидается снег, из-за которого на дорогах может появиться накат. В краевой столице станет немного теплее. Ночью ожидается от -10 до -12, а днем от -7 до -9 градусов. Ветер юго-западный достигнет скорости 7-12 метров в секунду.

Погода 13 декабря будет снежной на территории всего Хабаровского края. На юге региона температура ночью опустится до -12, а днем составит от -4 до -9. В центральной части ночью ожидается от -5 до -23, днем от -18 до ноля. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах и усилении ветра до 20 метров в секунду. На севере ночью от -18 до -33, днем от -12 до -28. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

13 декабря в Хабаровск придет очередной циклон. На этот раз он обрушится на город обильными осадками. Во вторник ожидается снег, из-за которого на дорогах может появиться накат. В краевой столице станет немного теплее. Ночью ожидается от -10 до -12, а днем от -7 до -9 градусов. Ветер юго-западный достигнет скорости 7-12 метров в секунду.

Погода 13 декабря будет снежной на территории всего Хабаровского края. На юге региона температура ночью опустится до -12, а днем составит от -4 до -9. В центральной части ночью ожидается от -5 до -23, днем от -18 до ноля. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах и усилении ветра до 20 метров в секунду. На севере ночью от -18 до -33, днем от -12 до -28. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.