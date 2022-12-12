Лежал в подъезде без сознания: избитого мужчину нашли жители одного из домов на Колыме

Избитого мужчину без сознания нашли в подъезде жильцы дома в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома на Ленина позвонили в дежурную часть отделения МВД России по Омсукчанскому району, когда обнаружили на лестничной площадке избитого мужчину. Он лежал на бетонном полу без сознания, пока правоохранители вместе с медиками не прибыли на место и его не забрали в больницу.

Пострадавшим оказался 20-летний местный житель. Как выяснилось, на него напал 18-летний знакомый после распитой бутылки алкоголя. Молодой человек нанес несколько ударов товарищу, отчего тот упал и остался лежать без сознания.

- На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С него взяли подписку о невыезде, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Юноше грозит до восьми лет лишения свободы.

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