В хабаровском парке «Динамо» снова поставили фигуру Гулливера Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск начал преображаться перед новогодними праздниками. На улицах уже идет активная работа по установке елок, на площади Ленина расставляют ледяные глыбы и начинают мастерить городок, а в парке «Динамо» снова заступил на пост великан Гулливер. Фигуру установили.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вокруг Гулливера будет обустроен городок. Здесь будет иллюминация, горки, украсят и центральную аллею.

- В настоящее время завозятся ледовые блоки и снег, композиции из них планируется завершить к 18 декабря. А к 25 числу должны быть построены новогодние городки и оформлены дворовые площадки во всех районах города, - сообщили в мэрии.

Помимо площади Ленина и парка «Динамо», новогодние городки поставят возле стадиона Ленина, в парке Гайдара, а также на территориях торгово-развлекательных центров и домов культуры. Также в городе заработают катки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.