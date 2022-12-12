В хабаровском парке «Динамо» снова поставили фигуру Гулливера
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровск начал преображаться перед новогодними праздниками. На улицах уже идет активная работа по установке елок, на площади Ленина расставляют ледяные глыбы и начинают мастерить городок, а в парке «Динамо» снова заступил на пост великан Гулливер. Фигуру установили.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вокруг Гулливера будет обустроен городок. Здесь будет иллюминация, горки, украсят и центральную аллею.
- В настоящее время завозятся ледовые блоки и снег, композиции из них планируется завершить к 18 декабря. А к 25 числу должны быть построены новогодние городки и оформлены дворовые площадки во всех районах города, - сообщили в мэрии.
Помимо площади Ленина и парка «Динамо», новогодние городки поставят возле стадиона Ленина, в парке Гайдара, а также на территориях торгово-развлекательных центров и домов культуры. Также в городе заработают катки.
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