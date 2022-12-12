В Хабаровском крае жители выбрали лучшего дворового тренера Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершилось голосование за звание лучшего дворового тренера. Оно проходило на портале «Голос 27». Всего было 11 номинантов. Победителем стал тренер из Нанайского района Алексей Ревоненко. Он преподает в четырех группах северное многоборье и волейбол. За него было отдано 1774 голоса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Конечно, очень хотелось выиграть. Это же спорт. Слова благодарности не только жителям Нанайского района, но и всего Хабаровского края. Это лето у нас прошло очень активно, тренировки начинались в 11 утра и заканчивались уже с заходом солнца. Также практически каждые выходные у нас были соревнования по пляжному волейболу, - говорит победитель.

Второй по результатам голосования стала тренер из Аяно-Майского района Надежда Доронина. Она получила 1705 голосов, на третьем месте Роман Федоров из Николаевского района. Всего в голосовании приняли участие более 4,5 тысячи человек.

Как отмечают в министерстве спорта края, интерес к спорту в регионе растет. На сегодняшний день больше половины жителей всего края занимаются физкультурой.

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