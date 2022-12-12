Еще один барак снесли в Хабаровске на Проспекте 60-летия Октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября снесли еще один старый барак. Жильцов расселили на средства, поступившие из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, жильцам семи квартир дали жилье в разных районах города. Закупала квартиры мэрия.

Программа расселения изначально была расписана до 2025 года, однако губернатор края взял обязательства расселить людей до декабря 2023 года. В 2021 году начали поступать деньги из федерального бюджета и осваиваться муниципалитетом. 73 семьи расселили на сумму почти в 300 миллионов рублей.

- В этом году поступило более 321 миллиона рублей. На них мы приобрели 40 квартир для расселения, и 35 семей получат возмещение за изымаемые жилые помещения. По итогам 2022 года будет расселено более 190 человек, - сказала Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска.

Квартиры соответствуют необходимым нормам, в них есть социальный ремонт. Как отметили в администрации, теперь люди живут в благоустроенных квартирах и в комфортных условиях.

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