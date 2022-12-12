«Россети» модернизировали узловые подстанции в Хабаровском крае Фото: МЭС Востока - филиал ПАО «Россети»

В Хабаровском крае МЭС Востока - филиал ПАО «Россети» провел модернизацию силового оборудования на подстанциях «Комсомольская» и «Хехцир-2». Как сообщили в компании, автотрансформаторы оснастили устройствами контроля изоляции высоковольтных вводов. Отмечается, что это влияет на надежность работы агрегатов и на транзит электроэнергии вдоль БАМа.

- Высоковольтные вводы являются одними из основных элементов силового трансформатора. Для обнаружения дефектов в основных элементах трансформатора используются устройства контроля. Они обеспечивают диагностику работы высоковольтных вводов и позволяют обнаружить частичный пробой оборудования и предотвратить дальнейшее повреждение, сопровождающееся разрушением ввода и возгоранием автотрансформатора, - рассказали в компании.

Устройства модернизации сделаны в России, в них есть функция самодиагностики, агрегаты быстродействующие и имеют высокую точность определения показателей измеряемых величин.

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