Предприниматели Хабаровского края активно берут займы по акции Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае Фонд поддержки предпринимательства запустил акцию «Займы под 3%». На сегодняшний день предприниматели бьют рекорды по количеству заявок. С 15 ноября собрано заявок на сумму займов, выданных за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Интерес к акции оказался ажиотажно высоким. Заявки поступают офлайн и онлайн. Что радует, онлайн получаем порядка 70 процентов заявок. С 15 ноября в фонд уже подано 145 заявок на сумму 342 миллиона рублей, - говорит Наталья Шалимова, директор фонда.

В прошлом году в этот период было подано 76 заявок на 57 миллионов рублей. В этом году выдано уже 356 займов на 657 миллионов рублей. До конца недели будет выдано еще 40 миллионов рублей.

Чаще других заявки подают субъекты МСП из районов региона. Оттуда пришло порядка 56 процентов всех заявок. В основном деньги берут на оборудование, недвижимость, оборотные средства.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.