«Промсвязьбанк» поддержит проекты, укрепляющие экономику Хабаровского края Фото: Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Во время рабочей встречи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и председателя «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петра Фрадкова стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет направлено на поддержку приоритетных для региона инициатив и проектов, укрепляющих экономический и промышленный потенциал.

Соглашение поможет развитию инвестиционных и социальных программ, повышению доступности кредитования для юрлиц и ИП, МСП, компаний, ведущих инвестиционную деятельность. Банк будет кредитовать и жителей региона, предоставлять льготные займы работникам бюджетной сферы, содействовать развитию жилищного строительства. Также стороны запланировали строительство в Хабаровском крае центра уличного баскетбола.

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