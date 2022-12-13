Спортсмены Хабаровского края стали победителями первенства России по кудо Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края выступили на первенстве России по кудо. Соревнования состоялись в Москве. Сборная ДФО собрала рекордное количество медалей и заняла первое место в общекомандном зачете. Дальневосточники завоевали 16 золотых, 13 серебряных и три бронзовых медали.

Призовые места заняли четверо спортсменов из Хабаровского края. Золото в возрастной категории 12-13 лет завоевал Платон Фарафонов и Анна Хрипунова среди спортсменов 14-15 лет, а серебро - у Егора Кондрашкина (14-15 лет) и Владислава Сумарокова (16-17 лет).

- На первенстве за медали боролись около 400 бойцов. Выступлением наших спортсменов доволен, надеемся, что они примут участие в первенстве мира. Шансы в случае допуска россиян у них есть, - сказал Сергей Тихонов, главный тренер сборной Хабаровского края по кудо.

Победители и призеры этого соревнования примут участие в еще одном отборочном этапе, чтобы попасть в национальную сборную и выступить на первенстве мира.

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