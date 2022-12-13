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НовостиСпорт13 декабря 2022 0:29

Спортсмены Хабаровского края стали победителями первенства России по кудо

На соревнованиях они завоевали четыре медали
Александра ЯВИЩЕНКО
Спортсмены Хабаровского края стали победителями первенства России по кудо

Спортсмены Хабаровского края стали победителями первенства России по кудо

Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края выступили на первенстве России по кудо. Соревнования состоялись в Москве. Сборная ДФО собрала рекордное количество медалей и заняла первое место в общекомандном зачете. Дальневосточники завоевали 16 золотых, 13 серебряных и три бронзовых медали.

Призовые места заняли четверо спортсменов из Хабаровского края. Золото в возрастной категории 12-13 лет завоевал Платон Фарафонов и Анна Хрипунова среди спортсменов 14-15 лет, а серебро - у Егора Кондрашкина (14-15 лет) и Владислава Сумарокова (16-17 лет).

- На первенстве за медали боролись около 400 бойцов. Выступлением наших спортсменов доволен, надеемся, что они примут участие в первенстве мира. Шансы в случае допуска россиян у них есть, - сказал Сергей Тихонов, главный тренер сборной Хабаровского края по кудо.

Победители и призеры этого соревнования примут участие в еще одном отборочном этапе, чтобы попасть в национальную сборную и выступить на первенстве мира.

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