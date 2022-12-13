Банк России приглашает хабаровчан пройти онлайн-зачет по финансовым вопросам Фото: Отделение Банка России по Хабаровскому краю

Жители Хабаровского края, независимо от возраста, могут принять участие в Пятом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который стартовал 1 декабря на сайте finzachet.ru. Проверить свои знания можно будет до 18 числа. Цель опроса - показать, достаточно ли у жителей региона навыков для принятия правильных финансовых решений, смогут ли они защититься от мошенников и обеспечить сохранность личной информации в Сети.

- В этом году можно пройти семейный зачет, задания в котором рассчитаны на людей разного возраста. Все младшие школьники получат сертификаты, - рассказали в отделении Банка России по Хабаровскому краю.

Личный зачет займет не больше получаса, а семейный - до 60 минут. Чтобы получить персональный сертификат, нужно ответить правильно на две трети вопросов. Проходить задания можно неограниченное количество раз.

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