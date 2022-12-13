Гигиеническую продукцию из вторсырья начнут производить на ТОР «Хабаровск» Фото: @ERDCnews

Резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство гигиенической продукции из вторсырья. На комбинате планируют выпускать туалетную бумагу и салфетки. Для производства будут использовать переработанную макулатуру.

- «Новая бумажная компания» планирует начать работу в третьем квартале 2023 года. Объемы производства составят до трех тысяч тонн продукции в год. Она будет поставляться в Хабаровский и Приморский края, ЕАО и Амурскую область, - рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Цена продукции местного производства будет доступной благодаря льготам и преференциям, которые полагаются резидентам ТОР. Стоимость проекта составит 24 миллиона рублей. Открытие комбината позволит создать 80 рабочих мест.

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