Новый ФАП откроют в селе Восход Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) почти готов к сдаче в селе Восход Хабаровского района. Сейчас местные жители ездят в соседнее село Осиновая речка, чтобы получить медицинскую помощь. ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену.

- На объекте устанавливается ограждение территории, внешняя сеть канализации и вентиляции, на 80% готовы крыльцо и пандус, - сказал Олег Сутурин, глава минстроя Хабаровского края.

До конца декабря планируется закончить строительно-монтажные работы. Оборудование для ФАПа уже закуплено. Часть его доставлена, вторая находится в пути. Внутренняя отделка почти готова. Работы по благоустройству территории закончат, когда потеплеет.

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