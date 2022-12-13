Пятая площадка стала лучшим жилмассивом Хабаровска по работе с детьми и молодежью Фото: Администрация Хабаровска

По результатам ежегодного конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью в жилмассивах победил микрорайон Пятая площадка. Такой же результат был и в 2020 году. Задача мероприятия - решить проблему организации досуга детей и молодежи.

- За победу Дом культуры для молодежи и населения получил сертификат на сумму 58 тысяч рублей. Это многофункциональная площадка для творческого и культурного развития детей и взрослых. Здесь есть студии почти по всем направлениям. Творческие коллективы учреждения регулярно участвуют в городских, краевых, международных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, - рассказали в администрации Хабаровска.

Полученную сумму Дом культуры направит на укрепление материально-технической базы.

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