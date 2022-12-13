Китай экспортировал 90 тонн куриного мяса в Хабаровский край Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО проверил партию импортного мяса птицы из Китая. 90 тонн продукции прибыло в Хабаровск для завершения таможенного оформления. По результатам экспертизы мороженые части тушек полностью соответствуют информации, предоставленной экспортером. Безопасность мяса подтверждена ветеринарным сертификатом.

Сотрудники ведомства не обнаружили нарушений, поэтому вся партия была направлена получателю для дальнейшей реализации, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Всего с начала года проведен ветконтроль более 409 тонн мясной продукции, поступившей в Хабаровский край из Аргентины, Бразилии и Китая.

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