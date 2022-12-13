Сначала помог, а после избил: хабаровчанин напал на мужчину за отказ платить по долгам

Мужчина получил срок в колонии за разбойное нападение в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Валерий (имя изменено - прим. ред.) отдыхал со знакомой в кафе в районе Большого аэродрома. В заведении также сидела компания мужчин, которая постепенно разошлась, пока не остался один Алексей (имя изменено - прим. ред.). Когда кафе закрылось, оставшиеся посетители вышли на улицу. Между мужчинами завязался разговор. Алексей сказал, что не может найти свой смартфон за 113 тысяч, тогда его новый знакомый посоветовал использовать специальное приложение для поиска устройства. Владелец гаджета попросил помощи у Валерия, пообещав ему вознаграждение в виде денег или цветного телевизора.

Мужчины поехали домой к Алексею. На авторизацию в приложении и поиск устройства ушло несколько часов, но время было потрачено не зря. Приложение показало, что телефон находится недалеко от кафе, где они отдыхали. Мужчины поехали обратно. На месте Валерий начал осматривать территорию рядом с заведением, нашел смартфон в сугробе и отдал его владельцу. Алексей забрал гаджет, но отказался платить вознаграждение, которое пообещал ранее. Тогда между мужчинами завязалась драка. Валерий несколько раз сильно ударил оппонента, забрал телефон и ушел. На следующий день он отдал гаджет знакомой, чтобы та вернула его владельцу.

- По заключению медиков, у пострадавшего были диагностированы травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Валерия задержали и взяли с него подписку о невыезде до конца расследования. Оказалось, что мужчина раньше не имел проблем с законом. Но это не спасло его от наказания. Уголовное дело по статье о разбойном нападении было передано в суд. По решению Фемиды, виновный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его приговорили к полутора годам лишения свободы.

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