Центр города превратился в гоночную трассу: дикий рев моторов не дает спать хабаровчанам по ночам

Ночные гонки устраивают неизвестные по ночам в центре Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Практически каждую ночь жители домов по улице Тургенева слышат рев мощных двигателей под своими окнами. Неизвестные на «прокачанных» машинах устраивают едва ли не «Формулу-1» по заснеженным дорогам вокруг Комсомольской площади и сквера Города воинской славы.

- Каждую ночь тут происходят заезды, начиная часов с 10 и практически до утра. Гоняют по маршруту от Комсомольской площади, потом по Тургенева вниз и по Дьяченко, и опять по кругу. Спать невозможно. Обращения в ГАИ ни к чему не приводят, - рассказал «КП» - Хабаровск» местный житель Михаил.

В дорожно-патрульной службе города рассказали, что о проблеме знают и уже приняли соответствующие меры.

- Каждую ночь патрульный наряд будет объезжать этот район и его окрестности, - сказал «КП» - Хабаровск» Сергей Турулин, командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Местные жители устали от постоянного шума за окном. И если летом гонщики собираются редко, то с выпадением снега желающих погонять становится в разы больше. В ГИБДД пообещали, что сотрудники будут нести ночную службу в этом районе, пока не наведут порядок.

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