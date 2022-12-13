Соврала, чтобы скрыть преступление: женщина пыталась обмануть полицейских, желая уйти от наказания

Женщина сбила корову и заявила об угоне автомобиля в ЕАО
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
10 июля жительница Биробиджана обратилась в полицию с заявлением об угоне «Хонды Лого», но, как оказалось позже, она соврала, чтобы скрыть преступление.
В 2:55 женщина ехала в сторону улицы Центральной в селе Валдгейм. В какой-то момент она не справилась с управлением и сбила корову. От удара водитель потеряла сознание. Когда она пришла в себя и вышла из машины, то обнаружила, что животное погибло. Женщина быстро ушла, бросив машину на дороге. После этого она позвонила в полицию и заявила, что ее авто кто-то угнал. Так она хотела избежать ответственности за ДТП, которое сама устроила.
Во время расследования все обстоятельства произошедшего выяснились. Женщина стала фигурантом уголовного дела. Она полностью признала свою вину во время суда. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
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