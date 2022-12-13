Паромную переправу Ванино – Холмск временно закроют из-за циклона Фото: Правительство Хабаровского края

С 13 декабря ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск из-за циклона, который надвигается на Хабаровский край. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду и снегопады на территории региона.

- По информации ОАО «Сахалинское морское пароходство», в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с конца суток 13 декабря ожидается закрытие движения, - рассказали в АО «ТЭК» Дальтранссервис».

Ожидается, что погода улучшится только 16 декабря. Если прогноз не изменится, скорее всего переправу откроют в пятницу.

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