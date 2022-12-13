Сильный мороз и крепкий ветер придут в Хабаровский край 13 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон, пришедший в Хабаровский край 14 декабря, продолжить буйствовать и в среду. Погода в Хабаровске резко изменится. Ночью температура опустится до -19, а днем столбик термометра покажет от -15 до -17 градусов. Мороз дополнит сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Синоптики не исключают небольших осадков в виде снега. Хабаровчан предупреждают об образовании наката на дорогах.

На юге региона также ожидается небольшой снег, местами переходящий в метель. Температура ночью от -17 до -22, днем от -13 до -18. Сила ветра составит 5-10, а местами 15-20 метров в секунду. В центральной части Хабаровского края погода будет еще холоднее. Синоптики прогнозируют ночью до -25, а днем до -20 градусов. На севере будет сильный снег и метель. Ночью температура составит от -9 до -33, днем от -15 до -23. Порывы ветра будут доходить до 15-29 метров в секунду.

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