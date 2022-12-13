Дорожники начали борьбу с последствиями циклона в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

13 декабря в Хабаровск пришел снежный циклон. С началом осадков на дороги выехали 32 спецмашины для уборки и посыпки улиц.

- Мы были готовы заранее. Вчера вечером, как только начался снег, 32 единицы спецтехники вышли на линию. Они работали во всех районах города. С утра по улицам Хабаровска курсировали 42 снегоуборочные машины. Очисткой тротуаров и подходов к пешеходным переходам занимаются 53 дорожных рабочих, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Улицы краевой столицы убирают круглосуточно. В приоритете дороги, по которым курсирует общественный транспорт.

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