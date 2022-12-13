Прием заявок на участие в программе «1000 дворов» в 2023 году завершается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подходит к концу прием заявок на участие в нацпрограмме «1000 дворов на Дальнем Востоке». Подать документы можно до 23 декабря в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 на Карла Маркса, 66. Обращаться нужно в кабинет №66. Проголосовать за двор можно на портале «Голос 27».

- Проекты, предоставленные на рассмотрение в прошлом году, оказались интересными. Было видно, что люди действительно хотят сделать дворы удобными, красивыми и функциональными. В следующем году мы продолжим эту работу, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Отправить заявку на участие в голосовании могут управляющие компании и лица, оказывающие услуги по содержанию, ремонту общего имущества в таком доме.

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