«Как вы здесь живете?»: температуры на Колыме показывают немыслимые -56 градусов

Местами столбики термометров показывают от -51 до -56 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

По Магаданской области точечно ударили 50-градусные морозы. На протяжении недели некоторые районы региона живут в условиях сильного холода. А людям хоть бы что: «Нормально, скоро морозы закончатся».

Жуткие морозы сковали Среднеканский, Северо-Эвенский, Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы Колымы. Здесь местами столбики термометров показывают от -51 до -56 градусов по ночам. Почти вся Россия задается вопросом: «Как там люди живут?». Местные лишь пожимают плечами и отмахиваются: «Не впервой».

- В ночь на 13 декабря в Сусумане температура упала до -56 градусов. Такой мороз для вышеуказанных районов - норма, - рассказали «КП» - Хабаровск» в «Колымском УГМС».

Но это даже не рекорд. Примерно в 300 километрах от самого холодного города Колымы находится самый холодный населенный пункт России - село Оймякон (Якутия). Здесь недавно была зафиксирована температура в -60 градусов. Абсолютный рекорд - 77 градусов мороза. Как здесь люди живут - тем более непонятно.

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