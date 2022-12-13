Студенты из числа КМНС получат стипендию губернатора в Хабаровском крае

Фото: министерство природных ресурсов Хабаровского края

Лучшим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) назначена стипендия губернатора. Ее удостаиваются ученики средне-специальных образовательных учреждений и вузов, которые окончили учебный год с отметками «хорошо» или «отлично». Также учитываются достижения студентов в общественной, научной и спортивной сфере. В этом году губернаторскую премию получили 20 учеников из профобразовательных организаций и 10 студентов из вузов. Они будут получать выплаты с сентября по июнь.

- Губернаторская стипендия учреждена для повышения эффективности подготовки кадров и стимулирования молодежи из числа КМНС на получение профобразования. В текущем году на рассмотрение поступило 52 заявки, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

За 15 лет стипендиатами стали 155 человек, которые относятся к категории коренных малочисленных народов Севера.

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