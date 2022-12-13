В Хабаровском крае запретили движение автобусов и грузовиков по междугородним трассам Фото: Правительство Хабаровского края

13 декабря с 16:00 в Хабаровском крае ограничили движение для грузовиков и пассажирских автобусов на участках дорог Советская Гавань - Ванино и Хабаровск - Лидога - Ванино (с подъездом к Комсомольску) на участке с 214 до 533 километр.

- Водителям стоит соблюдать меры безопасности, скоростной режим, правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Берегите себя и своих близких! - обратились к жителям в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Перекрытие проезда связано с приходом снежного циклона. Из-за снега на дорогах образуется накат, который повышает риск аварий. Движение откроют, когда погода нормализуется, и трассы почистят от снега.

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