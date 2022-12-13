Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Хабаровске превысил 90 процентов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске растет заболеваемость ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемиологический порог превышен на 90 процентов. Из-за заболеваемости закрыты на карантин 103 класса в школах и 88 групп в детских садах. За шесть дней в городе зафиксировано 8,7 тысячи случаев заражения вирусными заболеваниями.

- Больше всего заболевших среди взрослых и подростков старше 15 лет - 2668 человек. На втором месте дети от трех до шести лет: их 2538. Много заболевших ребят и в возрасте от семи до 14 лет - 2199 человек, - говорит Екатерина Царева, консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Также в Хабаровске есть случаи заболевания гриппом. В настоящее время диагноз поставлен 51 жителю. Консультант рекомендует хабаровчанам обращаться к врачу сразу, как только появляются первые симптомы - слабость, головная боль и прочее. Если высокая температура, то врача лучше вызвать на дом.

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