В Комсомольске в аварии пострадал семимесячный младенец Фото: ГИБДД Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал семимесячный ребенок. Как сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД, ребенка перевозили с нарушениями - на руках, а не в удерживающем устройстве.

Как отметили в ведомстве, авария случилась днем 13 декабря. 60-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» ехал по проспекту Ленина с Котовского на Севастопольскую. На перекрестке он проскочил на красный свет светофора и стукнулся с другой машиной - «Хонда Везель». Женщина-водитель с семилетним стажем ехала со стороны Красногвардейской в сторону Димитрова.

В результате удара женщина 35 лет и ребенок семи месяцев получили травмы. В момент столкновения младенец был на руках у матери, а не в кресле.

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