Сергей Кравчук ответил на вопросы хабаровчан в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава города Хабаровска Сергей Кравчук провел прямой эфир, во время которого ответил на вопросы жителей. Трансляция проходила при поддержке ЦУР Хабаровского края в социальных сетях администрации. С начала года хабаровчане задали порядка пяти тысяч вопросов, за одну неделю их приходит около 400 штук.

Чаще всего жителей города волнуют вопросы работы автобусов, уборки снега, коммунального хозяйства. Некоторые из них и разобрали на эфире.

- Хочу поблагодарить хабаровчан, которые активно выступают в соцсетях, задают вопросы, ставят проблемы, которые мы решаем, - сказал Сергей Кравчук.

Жителей города волнует проблема безнадзорных животных, о том, как она решается, спросили мэра краевой столицы. Сергей Кравчук рассказал, как ведется работа по отлову и стерилизации животных.

- Есть федеральный закон Российской Федерации, который предписывает четко и поэтапно, что нужно делать с безнадзорным животным. Мы исполняем федеральные полномочия, нам выделяются деньги правительством Хабаровского края. Мы должны животное отловить, привезти в центр, вылечить его. В течение 10-12 дней оно находится на месте пребывания. Мы должны его чипировать, кастрировать и вывезти на то место, где его изъяли, - рассказал глава города.

Помимо законодательства, ответственность лежит также на самих жителях, которые оставляют собак на улице. Глава города призвал жителей ответственно подходить к решению завести собаку или кошку, предварительно взвесить все «за» и «против», и четко определиться, действительно ли они готовы взять на себя такую ответственность.

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