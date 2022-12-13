В хабаровском «Динамо» закончили установку главной елки
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске парк «Динамо» преображается к Новому году. Как сообщили в мэрии города, здесь установили главную новогоднюю елку и нарядили ее. Сейчас мастера продолжают украшать парк, на аллее вырезают ледовые скульптуры.
- Городской парк преображается. Нетерпеливые дети бегают рядом с ледовыми заготовками для фигур. Рабочие уже нарядили новогоднюю елку, развесили гирлянду «Звездное небо» и вырезают ледовые скульптуры, - рассказали в мэрии.
В этом году тематикой ледового городка станут герои русских сказок. Постаменты под них уже установили. Накануне здесь традиционно установили фигуру гигантского Гулливера. Для детей в парке сделают горки.
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